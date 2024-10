Silvia Ilves loodab kodulaenu saada: enne lähen kuuse alla elama kui uuesti midagi üürima. Uus kodu maksab üle 200 000 euro

„Ma tõesti annan endast parima, et jõule oma uues kodus tähistada,“ õhkab vanalinnas üürikorteris elav tšellist Silvia Ilves, lootes, et unistus oma päriskodust läheb lähiajal täide. Silvia on enda sõnul naabritega ühe katuse all elamisest ja pidevast üürimisest tüdinenud ja otsib oma pelgupaiga, kus saab end poegadega muusikaliselt vabaks lasta kedagi segamata.