Ukraina superstaar Maks Barskihh esineb Õllesummeril

Maks Barskihhi riiulil on lugematu arv muusikaauhindu ja suuri tunnustusi oma loomingu eest. Teda on muuhulgas valitud MTV Europe Music Awards „Aasta parimaks Ukraina artistiks“ ning nii Forbes Magazine USA kui Ukraina Vogue on tituleerinud teda slaavi edukaimaks meesartistiks. Maks Barskihh osaleb oma laulude loomises rohkem kui paljud teised staarid. Ta kirjutab nii sõnu, meloodiaid kui ka osaliselt produtseerib oma hitte.