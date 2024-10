Beebiootel Keili Sükijainen trikitas Piret Järvis-Milderi ära. „Üldse ei saanud aru, et asjad on sedapsi!“

Kuna Keili viimane avalik ülesastumine leidis aset alles eelmisel nädalal, mil ta külastas Telia Inspira hooaja avaüritust, leidub õnnesoove jätnud inimeste seast ka neid, kes beebiootel telestaariga hiljuti kokku on puutunud. Kõige ausamalt tunnistabki Piret Järvis-Milder, et tal polnud eelmisel nädalal kohtudes õrna aimugi, et Keili rase on.

„What kui tore, Keili!! Palju, palju õnne! Täielik masterpeitja olid ju neljapäeval - üldse ei saanud aru, et asjad sedapsi,“ tunnistab Piret oma õnnesoovis viidates kavala sõnamänguga sellele, et Keili osaleb eelmisel nädalal eetrisse läinud „Masterchefi“ hooajas. Ka Piret on koos oma perega Inspira telenägudeks, sest just seal kanalil linastub nende reisisaade „Milderid Marokos“.

Tuleb tõdeda, et Keili oli Inspira üritusele valinud ka väga kavala riietuse, millega beebikõhtu varjata. Tugevast loomakarva meenutavast materjalist pintsak, mis ei olnud keha embav, varjas Keili väikest saladust ideaalselt. Samuti on mitmetelt Kroonika avaldatud fotodelt näha, et Keili kehakeel oli natuke ebakindel ning ta proovis ka kätega oma pihta varjata. Keili enda poolt avaldatud raseduspiltidelt on aga näha, et märgid beebiootusest on figuuri embava kleidiga selgelt näha.