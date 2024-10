FOTOD | Äsja lätlannaga abiellunud Rebel Wilson jagab pulmapäevast kauneid kaadreid

Wilsoni ja tema lätlannast abikaasa suhte juures on huvitav see, et veel tänavu juunis polnud filmistaar oma tulevase äia ja ämmaga kohtunud. Naistel oli plaan külastada Lätit sel suvel, kuid pole ühtegi märki sellest, et terve suve Euroopas veetnud paar oleks Riiga lennanud.

„Ramona sündis Lätis ja see on riik, mis pole LGBTQ+ vähemuste suhtes nii sõbralik,“ on Wilson varasemas intervjuus selgitanud põhjust, miks nad pole siia kanti tulnud. Staar tõdes, et on oma ämma ja äiaga kohtumise suhtes ettevaatlikult optimistlik. „Ma lihtsalt arvan, et mõned inimesed vajavad natuke rohkem aega - ja mõned inimesed ei jõua kunagi selleni, ja see on täiesti okei, sest see on nende otsus. Maailmas on endiselt veel mõningaid piirkondi, mis ei ole nii avatud.“