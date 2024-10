Live Nation teeb seda taas: ühe lihtsa liigutusega võid võita aastapääsme kümnetele maailmaklassi kontsertidele!

„Eelmise aasta kampaania kulges väga edukalt,“ kinnitab Live Nationi turundusjuht Ott-Sander Palm. „Korraldajatena mõistame hästi, kui tähtis on publiku jaoks unustamatute kogemuste loomine. Eelmise aasta Concert Week kampaania võitjad olid väga õnnelikud ning oli näha, kui väga läksid neile need elamused korda. Loodame nüüd kaks järgmist inimest vähemalt sama õnnelikuks teha. Pealegi on järgmise aasta kontserdiprogramm väga korralik!“

Nii see tõesti on - esinejate hulgas, kes Eestisse jõuavad, on sellised maailmanimed nagu Lauluväljakul esinevad Imagine Dragons ja Justin Timberlake, aga ka popikuninganna Kylie Minogue, jazzilegend Jamie Cullum, legendaarne Robert Plant, innovatiivne Nothing But Thieves ja paljud teised tegijad.