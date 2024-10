Margus Lepa Nõmme Raadio sulgemisest: mul ei ole unistust surra mikrofoni taga

Nõmme Raadio on tegutsenud 32 aastat ja lõviosas on see olnud Margus Lepa sooloraadio. „Täistund“ uuris Margus Lepalt, kas Nõmme Raadio sulgemise ainus põhjus on tõesti vaid raadioajakirjaniku halb tervis, nagu juba varem mainitud on. Uudis raadiojaama lõpetamisest tuli avalikuks augusti keskel.