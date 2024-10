Kuigi Elizabeth, kes sai augustis täisealiseks, on pea terve elu elanud Monacos, jõuab tema toodetud sisu algoritmide abil ka Eesti kasutajateni. Tema eelmisel nädalal postitatud video, kus ta uhkustab sellega, et on pärit Baltimaadest, on saanud üle 240 000 vaatamise ja kogunud 31 000 meeldimist. Kuuekohalise vaatamiste arvu on saanud ka teised Toolide perekonna vanima võsukese videod, neist kõige populaarsemat on vaadatud lausa pool miljonit korda. Paljude Eesti sisuloojate jaoks on sellised vaatajaarvud püüdmatud.