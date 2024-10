Ant Nurhan võluks Eestit Eurovisionil esindades kõik Euroopa türklased ära: nemad oleksid kohe nõus Eestile 12 punkti andma

Nüüd tunneb aga Ant, et tal on vaja end suuremal määral muusikamaailmas kehtestada ja hittlugusid välja anda. „Ma väga tahaksin esindada Eurovisionil, see on üks unistusi, mida ma igal pool maininud olen,“ teatas ta, uskudes, et kunagi see juhtubki. „Ma tahaksin väga näidata Türgi rahvale ja riigile, mis võib siis juhtuda, kui üks väike riik annab ühele inimesele võimaluse,“ rääkis ta endast kui artistist. „Türgi enam ei osale seal [Eurovisionil], aga ikkagi 20 miljonit inimest vaatab ja fännab seda saadet.“