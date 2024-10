Elvis Presley tütar Lisa Marie tegi oma raamatus šokeeriva paljastuse enda poja surnukeha kohta

Elvis Presley tütar Lisa Marie Presley lahkus meie seast 2023. aasta jaanuaris ning nüüd on ilmavalgust näinud tema memuaariraamat, mille kirjutamise viis lõpuni tema tütar Riley Keough. Mälestusteraamat kannab pealkirja „From Here To The Great Unknown“ ja sellest koorub välja šokeeriv seik Presleyde perekonna elus.