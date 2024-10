KLÕPS | Räppar Metsakutsu tegutseb uues ametis: kuu aega Boltis töötamist sai täis

Raineri LinkedIni kontol on kirjas, et Boltis töötab ta creative lead’i ametis ehk eestipäraselt on ta loominguline juht. „Bolti peakontoris brändimeeskonna üliandekate loomeinimeste meeskonna juhtimine. Püüdleme selle poole, et muuta maailm ühe ägeda idee haaval paremaks kohaks,“ kirjeldas ta seal enda ametit lähemalt.