48-aastaselt taas emaks saanud Keit Pentus- Rosimannus: kartsin väga, kuid mul oli raske seda teistele ja isegi endale tunnistada

Peale esiklast, kes sündis Rosimannuste perre, kui Keit oli 45, unistas paar teisestki lapsest. Selle unistuse kõrval oli aga riske ja hirmu palju. „Ma polnud kindel, millised ohud 47aastaselt lapse­ootele jäämisega kaasnevad, ja kahtlesin. Olin väga rõõmus, kui arst andis rohelise tule,“ meenutas naine. Samas lasid Rain ja Keit lõpliku otsuse teha elul endal. „Mõtlesime, et proovime. Kui ta tuleb, oleme õnnega koos; kui ei tule, siis nii pikka kadalippu, mis Iti Loretta sünnile eelnes, me enam ette ei võta.“

Sealt edasi loopis elu teele siiski takistusi: raseduse algul jäi Keit üsna raskelt koroonasse ning selle lõpus maadles esimesest, pikast ja raskest sünnitusest sisse jäänud hirmudega, mida ta kuidagi jagada ei osanud. „Võib öelda, et kodus oli selle tõttu arktiline õhustik,“ kirjeldas Rain värvikalt. Teise raseduse viimasel trimestril luges Keit vastukaaluks kõike, mis võimalik, et end lainele viia. „Kartsin väga, et see sünnitus läheb nii nagu esimene, kuid mul oli raske seda teistele ja isegi endale tunnistada,“ rääkis ta emotsionaalselt.