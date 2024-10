Elton John pälvis LGBTQ+ kogukonna toetaja auhinna. Muusik: ma olen endiselt õnnelik, et olen gei

John tunnistas kõnes, et auhind tähendab talle palju ja et siia jõudmine on olnud pikk ja vaevaline teekond. „Ma olen selle auhinna üle alandlikult tänulik, see tähendab geina palju,“ sõnas ta. Lisaks kommenteeris muusik enda kuue aastakümne pikkust edukat karjääri. „Ma olen abielus oma tööga, ma armastan muusikat. Muusika päästis mind, kui olin õnnelik ja päästis mind siis, kui olin õnnetu,“ kirjeldas John.