Ansambel Paradoks tuleb viimast korda kokku. Enno Rõõs: lubasime lahkunud poistele, et ühe mürtsu veel teeme

Lavale astuvad lisaks Rõõsile ka Andrus Särev ja hiljaaegu lahkunud bändiliikmete Jaan Reimi ja Peeter Kirsi järeltulijad. „Nüüd küll lubasime lahkunud poistele, et ühe mürtsu veel teeme. Samas kui keegi tulevikus viitsib korraldada üritust nimega Paide Rock 60 ja kui me siis veel elus oleme, tulemegi äkki veel lavale,“ andis Rõõs lootust, et ehk ei jäägi laupäevane kontsert koosseisu viimaseks.

Paradoks on Paidest pärit Eesti vokaal-instrumentaalkollektiiv, mis viljeleb 1979. aastast rokkmuusikat. Tänavu möödub ansambli sünnist 45 aastat. See noortebänd saavutas 1980. aastatel suurt edu ning tõi tantsu- ja kontserdisaalidesse sadu fänne. Paradoksi pala „Ära möödu must lähedalt“ on ansambli loomingu tuntuim näide.