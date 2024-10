„Ma ei kujuta ette, kui palju esihamba vahetamine maksma läheb.“ Viinavõtmine lõppes sisuloojale Sebastian Freibergile saatuslikult

„Ma sain just teada, et ma jään võib-olla oma esihambast ilma,“ avaldas Sebastian kolmapäeval postitatud videos. „See on nii jabur, sest ma jõin otse viinapudelist ja siis ma lõin selle vastu oma esihammast ära,“ paljastas ta, kuidas probleem alguse sai.

Nüüdseks on sisulooja juba nädal aega hambavalu käes vaevelnud. „Ma läksin hambaarsti juurde ja nad ütlesid, et nad peavad tegema pilte, et teada, kas mingi närv on ära surnud,“ sõnas sisulooja silmnähtavalt kurvalt.

Sebastianit on pannud muretsema ka asjaolu, et kui ta peabki oma esihamba välja vahetama, siis saab sellest kindlasti väga kallis protsess. „Ma ei kujuta ette, kui palju esihamba vahetamine maksma läheb,“ mõtiskles ta. „Ma ei joo enam mitte kunagi ja ma siiralt loodan, et mu hammas on terve. Ma olen nagu piraat...“

Sebastian, kelle ema on eestlanna ja isa Kameruni päritolu, avaldas tänavu saates „Tagaiste“, et Eestisse kolis ta alles 11-aastaselt.