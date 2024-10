Kas annetajad maksid kinni Kristi Loigo pulmad? „Kodutunde“ produtsent kandis kolmandiku pulmapeo kuludest firma arvele

Kristi Loigo tootis kümme aastat üht Eesti populaarsemat heategevussaadet „Kodutunne“, mis kogus rahvalt üle miljoni euro ja aitas üle 250 peret. 2020. aasta suvel teatas aga Kanal 2, et lõpetab Loigoga koostöö, ja tegi avalduse prokuratuuri, sest kahtlustati, et Loigo kuritarvitas annetusraha.

„Pealtnägijale“ soovis Loigo seekord ise intervjuud anda. „Ma mõtlesin, et kui te juba olete seda käsitlenud, siis nüüd on aeg anda sellele ka lõpuvile,“ märkis ta ja lisas, et on viimastel aastatel lihtsalt ellujäämisega tegelenud.