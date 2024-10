„See on ühistransport – ootasid, et istud seal üksinda?“ Räppar AG video lennukis nutvast beebist ajast inimesed marru

Nii mõnigi kommenteerija viitab, et videost on näha, et Orissaar sõidab odavlennufirma Ryanairiga, mille piletid on nii soodsad, et väike beebi nutt ei peaks küll reisijat häirima, kui nii odavalt välismaale saab. Samuti tõdetakse, et lennuk on tegelikult täpselt samasugune ühissõiduk nagu linnaliinibussid, trammid ja trollid – lihtsalt vähe kaugema sihtkohaga. See tähendab, et lennureisija pole mingist otsast tähtsam kui Tallinnast Tartusse sõitev bussireisija.