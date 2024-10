Uudo Sepp läbis äsja intensiivõppe tarkvaraarenduse erialal. Õppe eest tuli tasuda 2500 eurot ja see kestis 3,5 kuud. „Ragistame ajusid iga päev kella üheksast viieni. Pärast kella kolme päeval on inimesed juba täiesti udud ja naeravad enda üle, et ei saa enam millestki aru,“ kirjeldas Uudo intensiivset õppetööd Kroonikale antud intervjuus.