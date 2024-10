KLÕPS | Tõeline kiisu! Brigita Anton katsetas stiilimuutust

Sinisilmne Brigita Anton näitas Instagramis, et lisaks oma naturaalsele silmavärvile naudib ta aeg-ajalt ka pruunide silmadega ringi käimist. Seltskonnastaar lisas, et pruunid läätsed panevad teda tundma tõelise kiisuna.

Ilusalongi omanik Brigita Anton tõusis avalikkuse huviorbiiti näitleja Jan Uuspõllu kallimana. Paari nähti viimati koos seltskonnaüritusel maikuus, nüüdseks on nad aga lahus. Eluga edasi liikumist on kinnitanud ka Anton ise, kel on endi sõnul juba uus salapärane kallim.