Ameerikas elav merineitsi Merle Liivand Floridas möllavast orkaanist: olukord on olnud jube kriitiline

Kroonika saab Merlega ühendust pärast seda, kui ta on Floridas maandunud. Ta kirjeldab, et kohapeal toimub peagi koosolek, kus arutatakse päästmist puudutavat infot. Pärast koosolekut saame Merlega taas ühendust.

„Olukord on olnud jube kriitiline. Orkaan on teinud oma töö ning arusaadavalt on kolm orkaani mõjutanud meie osariiki,“ räägib Merle ja viitab sellele, et enne praegu Floridas möllavat orkaani Milton tekitas seal pahandust ka orkaan Helene ja orkaan Kirk. „Helene’ist jäi tohutult prügi järgi.“