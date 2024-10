KLÕPS | Aeg lendab! Ant Nurhan tähistab staarisaate ajal sündinud pesamuna esimest sünnipäeva

Kolis Eestisse elama

Eestisse elama tõi Anti just armastus. Ta kohtus oma abikaasa Liinaga 2016. aastal ESN (Erasmus Student Network on õpilasvahetust korraldav ja toetav võrgustik - toim.) vahetusõpilaste peol ja sai kohe aru, et tegu on tema jaoks erilise naisega. Kaks aastat elasid nad koos ja siis tegi Ant Liinale abieluettepaneku. Paar abiellus 2018. aastal Türgis. „Liina on väga ilus, aga eelkõige võlus mind tema isiksus. Tema suhtlusstiil ja olek oli nii minu maitse. Ta on üks pärl, aga ma ütleks ka seda, et Eesti naine on väga hea ja inimesed on üldse siin väga head. Kõik, mida ma otsin, on Eestis kuidagi olemas,’’ rääkis Ant maikuus Kroonikale.