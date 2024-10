FOTOD | Sildaru, Paia, Kärsin ja teised: Helen Adamsoni raamatuesitlust väisasid säravad naised

„Ma ei olnud valmis oma viljatuse teekonda avama enne, kui olin selle valu ja raskuse enda sees läbi töötanud,“ meenutab Helen enda lapseootust, mis andis tõuke ka raamatu kirjutamiseks. „Ja nüüd, kui olen sellest avalikult rääkinud, tunnen, kuidas see valus jagamine on mind nii paljude teiste naistega lähendanud. Naised, kes nagu minagi väljapoole paistavad naeratavad, osalevad aktiivselt seltsielus, justkui elavad ideaalset elu ning samas on kogenud raseduse katkemisi teisel trimestril, võitlevad aastaid viljatusega, teevad läbi raskeid operatsioone ja protseduure, et last saada.“