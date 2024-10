INTERVJUU | Kümnenda soolotunniga tuuritav Sander Õigus koomiku elutempost: eks see ole elupõletamine, aga ma ei oska ka teistmoodi

Esimesel korral, kui Sander stand-up’i tegi, tegi ta ka tundi. Ainult siis ei teadnud ta, et tegemist on tunniga. „Ma ei teadnud, kuidas stand-up käib, ja arvasin, et sa teed kohe tundi.“ Koomiku esimene tund kandis pealkirja „Miks ma teid kõiki vihkan“. „Ma tegin seda ainult ühe korra ja see oli kohutav,“ vaatab ta nüüd sellele tagasi. Vaid korra toimunud tunnile järgnesid Sandri järgmised tuurid, mille pealkirjad on tema publikule juba rohkem tuttavamad: „Esimesed triibulised“, „Hoopis Teine Tera“, „Kolmandas Isikus“ jne. Arvudega jõudis ta kaheksani ja andis tollele tuurile pealkirja „Vertikaalne lõpmatus“. Oktoobrist käib ta mööda Eestimaad oma tuuriga „Otse Kümnesse“ ehk tegemist on Sandri kümnenda soolotunniga.