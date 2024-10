Algas Pärnu restoranide nädala erimenüüde broneerimine

„Pärnus toimub taas restoranide nädal, mis on aastatega leidnud kindla koha nii kohalike elanike kui ka külaliste südames. See maitserikas nädal toob esile linna parimad maitsed ja loovad kokad, pakkudes unustamatuid elamusi igale toidunautlejale. Ootame kõiki hea toidu sõpru osa saama sellest erilisest nädalast ning avastama Pärnu kulinaarset rikkust. Tulge Pärnusse – laske oma maitsemeeltel rännata ja nautige meeldejäävaid hetki meie restoranides! Hilissügisene Pärnu on imeline,“ kommenteerib Pärnu abilinnapea Irina Talviste.