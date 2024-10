„Ma ei ütle neile...“ Marko Reikopi reportaaž Eesti Panga majast võttis humoorika pöörde

Kuigi suur osa Marko reportaažist koosnes erinevatest maja nurkadest, mida ta näidata ei tohtinud, kuid mida ta kirjeldada võis, siis leidus ka kohti, mida saatejuht sai markoreikoplikult katsuda ja kommenteerida. Näiteks koputas ta läbi ühe klaaskuubiku, kus Eesti Panga töötajad tänapäeval igapäevaselt asju ajavad ja laua taga tööd teevad. Marko tegi kindlaks, et kõik klaasiseinad on väga heas seisukorras ja helikindlad.

Ühel hetkel jõudis Marko oma tuuriga hoones asuvasse kuulsasse iseseisvussaali ning rääkis televaatajatele legendi, mille järgi kuulutati 1918. aastal just seal toas välja Eesti iseseisvus. Samuti näidati kaameraga ka seinal olevat maali, millel on see legend kujutatud. Antud iseseisvussaalist pääseb aga ajaloolisesse suurde seiffi.