Synne Valtri tuntuse pahupoolest: mulle ei meeldi, kui tehakse röntgenpilguga inventuuri minu ostukorvis

„Olen selles mõttes kummaline artist, et mulle meeldib tohutult tähelepanu, kui see on laval, minu töös, aga kui astun lavalt maha, tahaksin olla nähtamatu. Mulle ei meeldi üle ääre ajav tähelepanuvajadus,“ kirjeldas Synne Valtri Bändi solist oma tundeid. „Ma ei mõista inimesi, kes paljastavad kogu oma elu sotsiaalmeedias ainult selleks, et tähelepanu saada,“ lisas lauljatar.