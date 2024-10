Donald Trump saab taas vanaisaks! Tema noorim tütar on lapseootel

Taas USA presidendiks pürgiv Donald Trump (78) ütles Michiganis Detroidi majandusklubi kohtumisel, et tema noorim tütar Tiffany Trump (30) saab emaks. „Ta saab lapse. See on tore!“ lausus Trump. Ta nimetas oma tütart väga erakordseks nooreks naiseks ja tema ärimehest abikaasat Michael Boulost (27) väga erakordseks nooreks meheks oma sõnavõtus publikule. Publiku hulka kuulus ka tema väimehe isa, ärimees Massad Boulos, vahendas CNN.