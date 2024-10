ÜLEVAADE | Millega tegelevad „Rannamaja“ teise hooaja osalised? Tõsielusaates pettunud Kristen: Filmimees OÜ võib paar riista endale mustikasse toppida

2020. aasta sügisel jõudis TV3 eetrisse skandaalse tõsielusarja „Rannamaja“ teine hooaeg, mille osalised olid Kristen Seppen, Hanna Pärtel, Toomas Talen, Helena Klaar, Oskar Süvari ja Viktoria Martinson. Kroonika tegi hiljuti 2019. aastal eetrisse läinud esimese „Rannamaja“ osalejate tegemistest ülevaate. Nüüd võtame ette pöörase suhte-reality teise hooaja kuus osalejat, kelle elus on juhtunud nii mõndagi: üks on vanglas istunud, teine sai lapsevanemaks, kolmas on aga saates niivõrd pettunud, et annab saatega seoses oma viimase kommentaari.