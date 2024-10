VIDEO | Võsujalg Tallinna Oktoberfestil: tegelikult ei ole väga suur õllesõber, aga praegu käib kultuuri juurde

„Ma ei usu, et ma selle õlle jõuan ära juua, aga see on elamus, see käib selle kultuuri juurde, nii et ma proovin,“ rääkis Marjen Võsujalg endale haaratud vähemalt liitrisest tervitusõlust Tallinna Oktoberfestil. Ärinaine külastab üritust esimest korda, küll aga on ta varem Saksamaal Münchenis käinud.

„Ma tahtsingi vaadata, kui suur on erinevus. Erinevust on, aga ma arvan, et väga tore on. Ma loodan!“ rääkis Võsujalg põhjusest, miks ta Unibet Arenale kohale on tulnud. Seda enam, et ärinaine end suureks õllesõbraks ei pea. „Ausalt tegelikult ei ole väga suur [õllesõber]. Ma vahepeal harva olen ikkagi õlut joonud. Ma mõtlengi, et täna on lihtsalt see õhtu, kus see käib kultuuri juurde,“ rääkis ta.