„PEALTNÄGIJA“ 25 | Kristjan Pihl kukutas Jevgeni Ossinovskit jäisesse vette: tema prillid lebavad siiamaani Pirita jõekääru mudases põhjas

Kristjan Pihl räägib, et tema enda üks lemmikžanr on reportaažid ja eksperimendid, kus ajakirjanik hüppab tundmatusse vette ja püüab keerulises olukorras hakkama saada. „Mõned aastad tagasi otsustasime, et osaleme ühel Eesti pikimal, saja kilomeetri pikkusel Võhandu aerutamismaratonil. Tegime esmalt ettepaneku Eesti kõige atleetlikumale poliitikule Jürgen Ligile, aga millegipärast ta loobus. Lõpuks langes valik Jevgeni Ossinovskile, kes oli tol ajal sotsiaalminister ja mitme kriitikat pälvinud seaduse peaarhitekt. Kuna aega ju oli (maraton kestis lõpuks 16 tundi!), plaanisin teha Ossinovskiga rajal pikka ja põhjaliku intervjuud, kus teda alkoholiaktsiisi teemadel fileerida, aga meie ettevalmistus jäi kesiseks ja maratonist kujunes lõpuks sportlikku laadi enesetapp,“ meenutab Pihl.