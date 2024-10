REPORTAAŽ | Mis toimus Eesti suurimal Oktoberfestil? Saksa tantsud, kostüümid ja õlled vallutasid Unibet Arena

Kui Kroonika ürituse alguseks kella seitsmeks kohale jõudis, olid lauad Unibet Arenal juba peaaegu täidetud. Kaunites kostüümides mehed ja naised käisid muudkui endale õlut tellimas ja moodustasid toidu- ja joogileti äärde korraliku rivi. Nii mõnigi külastaja oli Oktoberfestil esimest korda, kuid leidus ka neid, kes juba mitmendat aastat suurt õllepidu väisavad. Korralduslikust poolest anti meile teada, et unistus oleks Oktoberfestile meelitada 5000 inimest, tänavusele peole oli tulnud umbkaudu 2000 inimest.

Ühe korraldajaga vesteldes tuli välja, et Unibet Arenal peetav Oktoberfest on oma suuruselt ja ägeduselt võrreldav Saksamaal toimuva Oktoberfestiga. „See on nagu väike koopia, Baltimaade suurim,“ tõi ta välja.