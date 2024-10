Kuidas sai Jüri Pootsmann Evelin Samueli parodeerimisega hakkama? Evelin avaldas, milliseid emotsioone näosaate etteaste temas tekitas

Jüri Pootsmann parodeeris seekord Evelin Samuel-Randvere lugu „Diamond of Night“. Kohtunik Maarja-Liis Ilus sõnas saates, et Jüri tema meelest ilus naine välja ei näe ning tal oli raske uskuda, et Jüri oma loo ise laulis. „Täiega äge, väga kihvt!“ kiitis ta Jüri laulmisoskust. „Üksikul saarel petaksid ära küll,“ kommenteeris Jüri naiselikkust teine kohtunik, Sepo Seeman.