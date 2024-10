„See oli õiglane lahendus!“ Sepo Seeman selgitab, miks ta poeg Oskarile näosaates nõnda vähe punkte andis

See, et saatesse „Su nägu kõlab tuttavalt“ oli jõudnud isa-poja duo, pakkus kogu õhtu vältel nii Sepole ja Oskarile endile kui ka teistele ekraanipartneritele palju nalja. „Su nägu kõlab tõesti tuttavalt,“ teatas Sepo pärast poja esitluse lõppu ning viskas nalja selle üle, et teab esineja ema.

Kuigi hiljuti kaksikute isaks saanud Oskar avaldas enne oma esinemise algust lootust, et on piisavalt isa aitamas käinud ja võiks tasuks head punktid saada, sai saate lõpus reaalsuseks just vastupidine. „Oskar, sa tead, et ma armastan sind ja kõik te mu pojad teate, et armastan teid kõiki, aga ma selgitan selle pärast ära,“ selgitas Sepo põhjust, miks ta pojale vaid neli punkti andis. Siiski proovis ta Oskari ees ette ja taha vabandada.

Nigelaid punkte sai Karl Madist jäljendanud noor näitleja ka teistelt kohtunikelt ning jäi saate lõpuks viimaseks. Eelmise saate võidupunktide abil on Oskar endiselt nende osalejate seas, kes pääseks detsembris aset leidvasse superfinaali.

Õhtulehega rääkides sõnas varem ka ise näosaates osalenud Sepo, et punktide kogumine ei ole tegelikult nii ülioluline. „Hoidku jumal selle eest, et Oskar oleks kõige halvem olnud - kaugelt mitte. Ma tean omast käest, kui raske on seal diivanil istuda, ükskõik, kui naljaga sa seda ei võta. Punkte jagada on sama raske. Ent see, kuidas ma punkte andsin, oli ka õiglane lahendus.“