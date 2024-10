VIDEO | Lükkas eemale! Nicole Kidmani ja Salma Hayeki pingeline kokkupuude punasel vaibal tekitab kõmu

Näitlejataride suhtlus tabati ka videole, mis nüüd sotsiaalmeedias ringlema hakkas ning kust on näha, et Nicole tõukab Salma käe päris jõuliselt endast eemale. Nicole ja Salma seisid fotograafide ees, kui tüli-laadne põgus vestlus aset leidis. Videolt tundub, et Salma proovis Nicole’i pildistamise ajal suunata, kuid näitleja ei soovinud sedapidi või -moodi fotograafidele poseerida.