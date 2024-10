KLÕPS | Millised lihased! Arnold Schwarzeneggeri noorim poeg on kui isa kehastus

Uudis sellest, et Schwarzenegger on Baena isa, tuli avalikuks 2011. aastal, pärast seda, kui Schwarzeneggeri kuberneri ametiaeg Californias lõppes. Kuulsa näitleja noorim laps sündis abieluväliselt, Schwarzenegger kohtus Baena emaga, kui too majapidajana tema toonase pere kodus töötas.

Schwarzenegger on ise tundnud häbi oma truudusetuse ees. „See oli vale, mida ma tegin. Kuid ma ei taha, et Joseph tunneks, et ta ei ole siin maailmas teretulnud – sest ta on siin maailmas väga teretulnud,“ märkis mees 2023. aastal oma Netflixi dokumentaalsarjas. „Ma armastan teda ja ta on osutunud erakordseks nooreks meheks.“