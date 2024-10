„Me igatseme teid nii väga!“ Eelmisel nädalal Lätis ja Leedus tuuritanud Jared Leto lubas esineda Peterburis ja Moskvas

Belgradis aset leidnud kontserdil märkas bändi laulja, et nende show’d ei tulnud vaatama mitte ainult kohalikud elanikud. Seejärel uuris Leto publikult, et kui palju on külastajate seas kohalikke serblasi ning kui palju on venelasi. Külastajate reaktsiooni põhjal selgus, et enamik publikust olid pärit Venemaalt.

„Ma ütlen teile: ühel päeval, kui kõik need probleemid on möödas, kohtume teiega teie kodumaal. Tuleme tagasi Serbiasse, läheme Peterburi, Moskvasse, Kiievisse. Veedame aega ja lõbutseme. Nii see peabki olema,“ ütles Leto. Veebis levivatest klippidest on kuulda, et hetkel, mil Leto mainib Kiievit, näitavad osad kontserdikülalised oma pahameelt välja.

Huvitav on see, et Leto sõnavõtt tuli just hetkel, mil 30 Seconds to Mars on lõpetanud tuuritamise selgelt Ukrainalt toetavates riikides ning kalendrisse on jäänud esinemispaigad, kus poliitiline seisukoht Ukraina sõja suhtes pole nii selgelt välja joonistunud või kaldub pigem Venemaa poolele. Näiteks on ansambel esinemas oktoobrikuu jooksul veel Bakuus, Taškendis, Astanas ja Istanbulis. Pärast seda annavad muusikud kontserte ka Araabia Ühendemiraatides ja Saudi Araabias.