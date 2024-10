Ainus Baltimaades! Islandi rokkmuusika suurnimi Sigur Rós esineb tuleval aastal Tallinnas

Möödunud aastal ilmus pärast kümneaastast pausi grupi kaheksas täispikk stuudioalbum „Átta“, minimalistlik meistriteos, mis salvestati maksimalistlikult koos Londoni nüüdimuusika orkestriga koostöös produtsent Paul Corley’ga (Oneohtrix Point Never, Tim Hecker). See ühtaegu majesteetlik ja intiimne laulutsükkel rändab tuttava ja tundmatu, luksuslike keelpilli-kaskaadide ja vaikuse, ooperliku ekstaasi ja kibemagusate sisekaemuste, muinaskeele ja kliimamuutusest kantud sõnumite vahel.

Jónsi sõnul peegeldab Sigur Rós aegu, mil me neid kõige enam vajame: „Suhtume alati igasse oma albumisse nii, nagu see oleks meie viimane üllitis. Mõtleme alatasa kliimamuutusele ja hukatusele, ent kuigi maailm tundus seda albumit tehes üsna nukker paik, siis uskusime, et kus on pimedust, sinna saabub ükskord ikka valgus.“