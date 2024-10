Mis järgmiseks? Ženja Fokin stiilimuutuste tuules: saladuskatte all võin öelda, et olen juba Türki aja broneerinud

Ženja rääkis hommikuprogrammi eetris, et hea stiilitunnetus ei nõua paksu rahakotti, sest ka jõukad inimesed võivad end väga kehvasti riide panna. „Välismaal ma näen tihti, et ta võibki käia üleni logodes (firmariietes - toim), aga kurat, ikka näeb välja nagu kaltsakas,“ sõnas ta. „Stiil ei ole rahakotiga ühenduses.“

Ženja käib ise juba mitu kuud ise ringi huvitava leopardimustrilise soenguga, mis on palju avalikkuse tähelepanu pälvinud. „Ükspäev naabrimees tuli koera pissitama ja küsis, et Ženja, mis sul juhtus,“ tõi Ženja naerdes näite reaktsioonidest, mis talle osaks saanud on.

Stilist sõnas ka, et ei tea, kuidas naised suudavad iga kuu poolteist tundi juuksuris istuda, mispeale lisas saatejuht, et see on veel lühike aeg, mida juuksuritoolis veeta. „No ma istusin poolteist tundi oma kolme karvaga!“ märkis Ženja.