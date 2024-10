ÜLEVAADE | Armuõnn mitme Hollywoodi kaunitariga ja laitmatu maine rikkumine. Eestis esineva Justin Timberlake’i karjääri on saatnud pöörased sekeldused

Julgelt võib öelda, et Justin Timberlake (43) on olnud pea eluaeg kuulus. Juba lapsena viis ema Justini Disney korporatsiooni lastesarja „Mickey Mouse Club“ proovivõtetele ja ta saigi väheste õnnelike seas ekraanile. Justiniga koos astusid üles teised pisikesed andekad esinejad, keda tänapäeval tunneb kogu maailm: Christina Aguilera, Ryan Gosling, Britney Spears ja Keri Russell. Kindlasti tasub ära märkida, et just selles laste talendisaates kohtus Justin ka oma tulevase bändikaaslase Joshua Scott Chaseziga. Popmuusika maailmas teatakse teda rohkem JC Chasez nime all.