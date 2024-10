Sealt need lauljageenid tulevadki! Miley Cyrus ja tema ristiema Dolly Parton on tegelikult veresugulased

Kantrimuusika legend Dolly Parton avaldas, et tal on enda ristitütre Miley Cyrusega ühised esivanemad. Lauljannasid ühendab esivanem John Brickey, kes sündis aastal 1740 ning lahkus koos oma perega Virginiast Tennessee osariiki Blounti maakonda. „Miley oli mulle nagu pereliige ammu enne seda, kui sain teada, et me oleme ka veresugulased,“ sõnas Dolly möödunud esmaspäeval Access Hollywoodile.