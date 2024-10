Iluuisutaja Johanna Allik kihlus oma kallimaga. Uisutšempion hakkab kandma uut perekonnanime

Endine uisutšempion Johanna Allik (30) postitas Instagrami platvormile südantsoojendavad fotod kihlumisest. Piltidel poseerib Allik oma väljavalituga New Yorki Central Parkis. Piltidelt on näha, et uisutaja kätt paluti kihlasõrmusega, mida kaunistab hiiglaslik südamekujuline kivi. Tema armastatu on Guillaume de Sadeleer.