Vallatud tätoveeringud ja kuulipildujaga rahva sekka tulistamine. Villu Tamme ja Ivo Uukkivi meenutavad aegumatu punkbändi Velikije Luki tipphetki

Punkar Villu Tammet ja näitleja Ivo Uukkivi ühendab punkbänd Velikije Luki ja üle 40 aasta sõprust, mille jooksul on juhtunud nii mõndagi. Villu on jooksnud turvamehele peaga kõhtu, Ivo viskunud lavalt publikusse ja nende kontsertidel on täristatud kuulipildujat.