Kolm on kohtu seadus? Laura Kõrgemäe naudib pereõnne tuntud korvpalluriga ja sai taas emaks

Kunagine skandaalitar Laura Kõrgemäe pole viimastel aastatel avalikkuse ees figureerinud. 2023. aasta septembris ületas ta uudiskünnist sellega, et lahutas oma abielu Ranner Kausiga. Abielu oli skandaalne selle poolest, et ligi kaks aastat varem oli Kaus kinnipeetav Tallinna vanglas ning armunud pandi paari samuti vanglas. Toona avaldati fotod, kuidas Laura, valge kleit näpus, vanglasse abielunaiseks saama sammus.

Nüüd on Laura elus aga uued tuuled puhumas. Tormilisel suhtemerel seilanud eksmiss paistab olevat leidnud endale armastava partneri, kellega ta on mõnda aega püsisuhtes olnud. Uue kallimaga on ta ka lapse saanud.