„Ma siiamaani ei suuda uskuda seda...“ „Vallalise kaunitari“ osalised meenutavad varalahkunud Raunot

Eile selgus, et meie seast on lahkunud 31aastasena Rauno Varep, kes sai tuntuks teleseriaalist „Vallaline kaunitar“. Saates osalenud noormehed Kaspar Rooni, Hendrik Terras ja Emmanuel Odeh meenutavad lahkunud Raunot. Samuti selgub, et „Vallalise kaunitari“ poisid on lahkunu perele raskel ajal matuste korraldamisega appi tulnud.