RETROFOTO | Sisulooja Hensugusta tähistas sünnipäeva vahva kaadriga: ega palju muutunud pole võrreldes noorema Henriga

Instagramis avaldas Hensugusta, et aastatega polegi üleliia palju muutunud. „27-aastat kotis ja ega palju muutunud pole võrreldes noorema Henriga. Võibolla ainult, et venisin pikemaks, näole kasvas paar karva ja vetsus käies enam ei karju emale: „kakatud“,“ kirjutas ta lõbusalt piltide juurde.

Aastal 2018 aasta juutuuberiks valitud Hensugusta rääkis septembrikuu keskpaigas Kroonikale, et tema ametis oluline osata kriitikaga toime tulla. Tal on selleks omad nõksud. „Kui ütlen midagi humoorikat oma välimuse või muude asjade kohta, siis ei saa suvaline kommenteerija lööke anda. See võtab justkui relvad kiusajatelt ära ja neil ei ole enam millegi kohta halvasti öelda. Küll aga läheb mulle korda see, kui mu videotesse kaasatud pereliikmete kohta midagi öeldakse. See mulle ei meeldi,“ rääkis ta.