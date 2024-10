Türgi reis lõpetati plaanitust varem, kohal oli ka 76-aastane kandideerija! Taavi Libe uue reisisarja casting’ul käis mitusada inimest

Taavi räägib Kroonikale, et tema uueks reisikaaslaseks saamiseks esitati üle 600 avalduse. „Aga veelgi suurem oli üllatus, et sadakond inimest tuli ka kohale. Nii suurt protsenti poleks oodanud,“ ütleb Taavi. „Noorim kohaletulija on viimaseid päevi 18-aastane ja vanim 76-aastane. Tuldi Soomest, rääkimata Läti piiri äärest, spetsiaalselt kohale ning lõpetati oma Türgi reis plaanitust varem, et Tallinnasse casting’ule jõuda,“ räägib ta sellest, et huvilised jooksid uue reisisarja casting’ule tormi.