„Su nägu kõlab tuttavalt“ kohtunik Maarja-Liis Ilus ise saates parodeerijaks ei kipu: minus puudub see ambitsioon täielikult

„Väga palju. Esimestel aastatel kogu aeg kombati,“ rääkis Maarja-Liis lõbusal toonil. Pärast aastaid pakkumisi oli asi jõudnud olukorda, kus saate tegevprodutsent Triin Luhats talle helistas, teadis ta lauljatari eitavat vastust juba ette, kuid küsis kohustusliku küsimuse igal hooajal siiski ära. „See saade on tõesti selline, mis mind ennast ei kõneta selles osas, et ma ennast näeksin seal laval olla,“ ütles ta. Lauljatar sõnas, et ta väga hindab neid lauljaid, kellel on julgus ja oskus ning kes soovivad end proovile panna. „Aga minus see ambitsioon puudub täielikult,“ tõdes ta.