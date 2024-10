Piret Järvis-Milder rinnavähist: mul on keskmisest suurem võimalus rinnavähki haigestuda

Oktoober on rahvusvaheline rinnavähi teadlikkuse tõstmise kuu. „Selgus, et mul on keskmisest kõrgem võimalus rinnavähki haigestuda,“ kirjutas lauljanna Piret Järvis-Milder sotsiaalmeedias ning kutsub üles naisi minema rinnavähi sõeluuringule.