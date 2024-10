JÄRELEHÜÜDED | „Me rääkisime alati väga palju õhtuti ja jagasime oma mõtteid...“ „Vallalise kaunitari“ osalised meenutavad varalahkunud Rauno Varepit

Eile raputas avalikkust kurb uudis, et meie seast on vaid 31-aastaselt lahkunud tõsielusarjas „Vallaline kaunitar“ osalenud Rauno Varep. Mõned Raunoga samas tõsielusarjas olnud kamraadid on juba avaldanud oma kaastunnet Rauno perele ja meenutanud lahkunut hea sõnaga. Nüüd on teisedki saates osalenud jaganud Kroonikale oma meenutusi.