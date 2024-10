Kristel Aaslaid oma elukaaslasest: huvitav, kaua oleks see suhe oleks vastu pidanud, kui ta oleks mind Mišaks hakanud kutsuma

„Just üks sõbranna avaldas, et tema isa kutsub mind eksklusiivselt ainult Mišaks, kuigi olen ta tütrega väga hea sõbranna. Midagi pole teha, kui tunned Mišat enne Kristelit, siis jääb see paratamatult niimoodi.“

Siiski on Kristel õnnelik, et tema elukaaslane Mattias teda Mišaks ei kutsu. „Oleks huvitav, kui kaua oleks see suhe vastu pidanud, kui ta oleks mind Mišaks hakanud kutsuma,“ ütleb Aaslaid ja lisab, et õnneks teab Mattias ta pärisnime.“

Järgmise aasta jaanuarikuus tähistavad Naan ja Aaslaid oma suhte üheksanda aasta täitumist. Aaslaid meenutas 2022. aasta oktoobris Kroonikale antud intervjuus oma esimest kohtumist Mattiasega. „See juhtus nii, et nägin üht tema videot, mis oli väga naljakas, ja kirjutasin talle, et see on väga naljakas. Jäime pikemalt tšättima ja kuidagi juhtus nii, et jõudsime esimese kohtinguni. Käisime koos vaatamas Leonardo DiCaprio filmi „Mees, kes jäi ellu“, mis oli esimeseks kohtinguks päris naljakas. Tuleval jaanuaril saab meil koos oldud seitse aastat. Meie esimese aastapäeva puhul kinkis Mattias mulle meie Facebooki esimese vestluse väljavõtte. See on väga tore,“ meenutas Kristel toona.

„Elukaaslus peab olema easy. Ka siis, kui liblikad on lennanud minema, võiks tore olla. Kui keegi ütleb, et ta on koos kellegagi kakskümmend aastat ja kogu aeg on tore, siis ei usu ma teda. Kõik suhted vajavad kastmist ja toetust. Isegi kui on idülliline, muutub väline maailm iga päev ja viskab ette katsumusi, millest tullakse koos läbi või ei tulda. Meie oleme Mattiasega seisus, kus siiani on omavahel väga tore.“

Kristel tõdes, et Mattias tuli talle näitama, milline võib armastus olla. „Vahepeal ma ehmun, kui palju ta minust hoolib. Mõnikord on see harjumatu. Paljudel minu generatsioonist on armastuse vastuvõtmisega raskusi, aga Matu tuli ja näitas, et armastamine käib niimoodi. Vahel ma küsin: miks sa mind nii palju armastad? Ma ju näen kõrvalt, et minus ei ole nii palju, et seda kõike armastada. Samas on tore, et ma ei kehtesta end läbi armastuse. Matu tuli, et anda mulle usku endasse. Ta armastab mind nii, nagu olen.“