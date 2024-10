Aasta tagasi otsustas USA kohus, et endine NHLi staar Mikko Koivu võib kolida nende lastega Minnesota osariigist mehe kodumaale Soome. Helena oli antud lükkele täielikult vastu, sest ta lootis jääda perega USAsse, kus nende lapsed on sündinud ja kogu oma senise elu veetnud. Helena andis hiljuti aga alla ning kolis samuti Soome, et oma perele lähemal olla.

Nüüd on aga asjad liikunud vastupidises suunas ehk Mikko soovib lapsed hoopis USAsse tagasi viia, kuid selleks on tal vaja nende ema ehk Helena nõusolekut. Minekuga on kiire, sest hokitäht on leidnud endale ameeriklannast armastatu Natalie, kellega ta juba peagi leivad ühte kappi paneb.